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Российский вице-премьер скоро полетит в США для переговоров

Российский вице-премьер скоро полетит в США для переговоров

В ближайшее время заместитель главы правительства РФ Алексей Оверчук направится в Вашингтон, для встречи с высокопоставленными американскими чиновниками и крупными бизнесменами.

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