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Как немецкие студенты восстали против Гитлера и чем это закончилось: «Белая роза» единомышленников

Как немецкие студенты восстали против Гитлера и чем это закончилось: «Белая роза» единомышленников

Как только стало известно об ужасающих преступлениях, совершённых Гитлером и нацистскими чиновниками, группы сопротивления начали формироваться в нескольких странах, бросая вызов тираническому нацистскому правительству.

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