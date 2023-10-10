Ближе к народу? Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек взяли ипотеку

На днях певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек стали на миллиметр ближе к народу. Все дело в том, что в СМИ просочилась информация о том, как звездная парочка приобрела свой новый роскошный особняк в Беверли-Хиллз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии