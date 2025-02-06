В Великобритании назвали стоимость поддержки Украины для налогоплательщиков

В Великобритании заявили о выгоде налогоплательщиков от помощи Украине Великобритания выделяет Украине поддержку на самых выгодных как для Киева, так и для британских налогоплательщиков условиях, заявил государственный министр страны по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Доути.