Киев хотел равноправия и дружеских отношений с Москвой? Гауляйтер Хохланда под номером 2 выдал нечто шедевральное по степени наглости и лжи - Леонид Кучма заявил, что: Киев хотел равноправия и дружеских отношений с Москвой, «хотя сейчас это звучит как абсурд», но страны стали врагами по вине России, считает Кучма.