ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina Adler
    Везде ввести дресс-код военная форма для военных.  Так было в советах. Военный не имел право надевать гражданскую фор...Продавец оскорбил...
  • Неизвестно Неизвестно
    То что мне не приятно я не смотрюИконы на русском ...
  • Алекс Сэм
    У нас в ближнем Подмосковье половина участковых среднеазиаты, это нормально?Политолог о внедр...

Кучма де..ма как зеркало украинства

Кучма де..ма как зеркало украинства

Киев хотел равноправия и дружеских отношений с Москвой? Гауляйтер Хохланда под номером 2 выдал нечто шедевральное по степени наглости и лжи - Леонид Кучма заявил, что: Киев хотел равноправия и дружеских отношений с Москвой, «хотя сейчас это звучит как абсурд», но страны стали врагами по вине России, считает Кучма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Шабалин
А сейчас на подходе три таких пидараса, Армения, Молдова и Казахстан,и что?
Ответить
2 час.
Олег Шабалин
Как можно вскармливать потенциальных бандерлогов, зачем?
Ответить
2 час.
лилия дрогочинская
До чего ж противное и подлое КуЧМО !!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх