Киев хотел равноправия и дружеских отношений с Москвой? Гауляйтер Хохланда под номером 2 выдал нечто шедевральное по степени наглости и лжи - Леонид Кучма заявил, что: Киев хотел равноправия и дружеских отношений с Москвой, «хотя сейчас это звучит как абсурд», но страны стали врагами по вине России, считает Кучма.
Кучма де..ма как зеркало украинства
Комментарии
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Олег Шабалин
А сейчас на подходе три таких пидараса, Армения, Молдова и Казахстан,и что?
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2 час.
Олег Шабалин
Как можно вскармливать потенциальных бандерлогов, зачем?
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2 час.
лилия дрогочинская
До чего ж противное и подлое КуЧМО !!!
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1 час.
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