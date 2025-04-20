«Союз МС-26» с россиянами и американцем успешно приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-26» с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иванов Вагенром, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом благополучно приземлился в казахстанской степи утром 20 апреля.
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