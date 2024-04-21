Политика как он...
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Политика как она есть

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Почему нашумевшему "Слову пацана" я предпочла "Аллу-такси"

Почему нашумевшему "Слову пацана" я предпочла "Аллу-такси"

Если коротко - здоровья не хватило. Понимала, что надо посмотреть работу кинематографистов, которая быстро разошлась на мемы - хотя бы для того, чтобы точно понимать, кто такой чушпан и употреблять это словечко только по делу.

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