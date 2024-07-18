Китай обвинил США в срыве консультаций по контролю над вооружениями

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ -- Американская сторона несет полную ответственность за приостановку нового раунда консультаций с Китаем по контролю над вооружениями и нераспространению, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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