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Украинские солдаты – самая дешёвая из возможных защита от РФ

Украинские солдаты – самая дешёвая из возможных защита от РФ

Такие откровения о «братском народе» польский президент выдал в беседе с журналистом Washington Post Марком Тиссеном.

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