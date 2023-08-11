Такие откровения о «братском народе» польский президент выдал в беседе с журналистом Washington Post Марком Тиссеном.
Украинские солдаты – самая дешёвая из возможных защита от РФ
Комментарии
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Александр Салтановский
Да, пшек и жид, "великая сила"!
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18 час.
Стас Гулинов
Cначала в берлогу русского медведя сунут бревно, разбудят и раздразнят его, а потом как найти дешевого хохла и пшека, что бы остановить "российскую агрессию"?......
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17 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Хуже, янки как ножки Буша.
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12 час.
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