Снимал для «откатов» отдельную квартиру: стали известны масштабы взяточничества в деле чиновников омского минтруда.
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Снимал для «откатов» отдельную квартиру: стали известны масштабы взяточничества в деле чиновников омского минтруда.