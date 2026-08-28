Почему поиски семьи Усольцевых продолжаются спустя год

Прошёл почти год с момента исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. История Сергея и Ирины Усольцевых и их пятилетней дочери Арины стала одним из самых загадочных происшествий последних лет: масштабные поисковые операции не дали результата, следов семьи обнаружить не удалось, а обстоятельства исчезновения до сих пор остаются неясными.