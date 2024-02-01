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Ефимов день 2 февраля богат на приметы, традиции и поверья

Ефимов день 2 февраля богат на приметы, традиции и поверья

Ефимов день 2 февраля богат на приметы, традиции и поверья Administrator2 февраля – день Ефима Великого, известный также как Ефимов день, на котором народные приметы, интересные традиции и старинные поверья помогают определить, как правильно отметить этот праздник.

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