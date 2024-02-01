Ефимов день 2 февраля богат на приметы, традиции и поверья Administrator2 февраля – день Ефима Великого, известный также как Ефимов день, на котором народные приметы, интересные традиции и старинные поверья помогают определить, как правильно отметить этот праздник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии