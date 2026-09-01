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Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы

Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы

Продолжительность каникул будет зависеть от возраста ребенка С 1 сентября российским семьям стало проще оформить ипотечные каникулы после рождения или усыновления второго и последующих детей.

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