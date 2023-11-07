УК БКС приостановила операции по паям 12 открытых ПИФ

Управляющая компания (УК) БКС приостановила с пятницы, 3 ноября, операции выдачи, обмена и погашения паев ряда находящихся под ее управлением открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ), следует из сообщения УК.
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