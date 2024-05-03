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  • mikmik
    "Россия не хочет разрушать транспортную инфраструктуру", в которую вложили деньги приближенные гаранта.Критический момен...
  • Иринушка
    На фиг нам эти потенциальные полицаи . Драпанули, так пусть не возвращаются.Блумберг релокант...
  • Иринушка
    Опять воду мутишь, засланец.Критический момен...

МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

Представитель МИД России Мария Захарова предупредила власти США, Великобритании и ЕС об ответном ударе в случае атаки ВСУ по Крыму или Крымскому мосту.

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Комментарии
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Аудрюс
В том то и дело, что они верят, верят в благоразумие России! Верят, что Россия не применит первой ЯО! А все потому как в нашей доктрине так сказано... А чтобы выжить России пора менять свою доктриальную политику к другим странам, а также в области применения ЯО!
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6 час.
АА
Алекс Архипов
Лондон, Париж, Берлин?
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4 час.
Анатолий Васильев
Ох и напугала.......наверно уже в сотый раз ?????!!!!!
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2 час.

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