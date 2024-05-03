МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

Аудрюс

В том то и дело, что они верят, верят в благоразумие России! Верят, что Россия не применит первой ЯО! А все потому как в нашей доктрине так сказано... А чтобы выжить России пора менять свою доктриальную политику к другим странам, а также в области применения ЯО!