Какие странные русские фамилии появились в СССР

Согласно переписи 1897 года, около 75% населения Российской империи не имели фамилий. Окончательно фамилии у всех жителей нашей страны появились только в советскую эпоху — в 30-е годы XX века, когда была объявлена всеобщая паспортизация.
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