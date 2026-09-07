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«Я выгляжу обыкновенной больной старухой»: как изменились Маргарита Симоньян и ее жизнь после диагноза

«Я выгляжу обыкновенной больной старухой»: как изменились Маргарита Симоньян и ее жизнь после диагноза

Еще недавно Маргарита Симоньян появлялась на экране в привычном образе — собранная, энергичная, с безупречной укладкой и макияжем.

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