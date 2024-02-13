Бывшего коммерческого директора Собчак приговорили к 7,5 годам лишения свободы Елена Галицкая12 февраля 2024 года бывшему коммерческому директору компании Ксении Собчак Кириллу Суханову был вынесен приговор к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщают журналисты сайта ftimes.
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