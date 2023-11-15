«Может быть, их что-то раздражает в деятельности Финляндии?» — так финский МИД оценивает ситуацию на границе с Россией

Министр внутренних дел Финляндии, Мари Рантанен прокомментировала ситуацию на восточной границе Финляндия может вскоре закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией по соображениям безопасности, заявила министр внутренних дел Мари Рантанен, сославшись на опасения по поводу нелегальных иммигрантов из третьих стран.
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