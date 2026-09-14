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Нижегородская правда

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Правительство РФ выделит более 300 млн рублей на привлечение медиков на село

Правительство России выделит более 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», что значительно превышает средства, вложенные регионами.

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