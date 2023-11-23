Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что узнал западный читатель о выступлении президента Путина на G20.

Что узнал западный читатель о выступлении президента Путина на G20.

Идет внеочередной саммит "двадцатки" под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. В заседании на старте саммита в режиме видеоконференции принял участие наш президент.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
КузнецовВВ, судя по вашему комментарию, вы из соседней страны 404, а что же вы не возмущались, когда Донбасс ваши бомбили все года?
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22 час.
Александр Иноземцев
Во-первых, Россия на текущий момент ни с кем - ПОВТОРЯЮ: ни с кем -, не ведёт войну. --- Во-вторых, приведите, пожалуйста, примеры действий российской армии, в ходе СВО на Украине, аналогичных &quot;истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа&quot;, на которые Вы ссылаетесь.
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22 час.
Александр Иноземцев
БОТ &quot;КузнецовВВ&quot; самоУдалился 😉
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19 час.

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