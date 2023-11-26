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Родионенко призвала отстраненную от работы в Канаде Давыдову вернуться в РФ

Родионенко призвала отстраненную от работы в Канаде Давыдову вернуться в РФ

Старший тренер сборной РФ Валентина Родионенко выразила мнение, что отстраненная от тренерской работы чемпионка московской Олимпиады 1980 года в составе сборной СССР Елена Давыдова будет очень востребована в России.

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