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Минприроды выдало разрешение на отстрел более 200 медведей в Республике Алтай

Минприроды выдало разрешение на отстрел более 200 медведей в Республике Алтай

Минприроды выдало разрешение на отстрел 203 медведей в Республике Алтай, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные официальных документов ведомства, опубликованных с начала августа по 17 сентября.

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