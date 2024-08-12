Салат из перца с чесноком

Перец бывает сладким, острым, свежим, сушеным. Но главный вид для консервации — это перец грунтовой, слегка вытянутый, глянцевый и пахучий, который наводняет прилавки в самом начале осени и исчезает к октябрю.
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