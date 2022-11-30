Дети мобилизованных получат билеты на традиционные новогодние елки мэра Москвы

Приглашения на мероприятия получат более 42 тыс.детей Московские семьи с детьми начали получать приглашения от имени Сергея Собянина на традиционные новогодние елки, которые пройдут в Гостином дворе с 24 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.