В Москве назвали туманными перспективы ЕС в борьбе против России в ВТО

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов назвал туманными перспективы иска Евросоюза против России во Всемирную торговую организацию из-за экономических преимуществ отечественных производителей перед иностранными на госзакупках.
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов назвал туманными перспективы иска Евросоюза против России во Всемирную торговую организацию из-за экономических преимуществ отечественных производителей перед иностранными на госзакупках.
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