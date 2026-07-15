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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🤔Друзья, вечный спор

🤔Друзья, вечный спор: что лучше в жару — сочный арбуз или сладкая дыня? 🍉 vs 🍈 Голосуйте в комментариях! 🍉А пока вы решаете, астраханские сахарные арбузы и медовые дыни уже ждут вас по адресу: г.

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