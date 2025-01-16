МВД уточнило основания получения ребенком гражданства РФ

МВД России уточнило, на каком основании ребенок может получить гражданство РФ. Для этого необходимо наличие одного из перечисленных оснований, в четверг, 16 января, РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.
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