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Цена мгновения. Омичу Павлу Ситникову не хватило 0.001 секунды на Олимпиаде

Цена мгновения. Омичу Павлу Ситникову не хватило 0.001 секунды на Олимпиаде

Определить, кто из спортсменов пришел вторым, судьи смогли только с помощью фотофиниша. Визуально оба спортсмена практически синхронно пересекли финишную линию, однако оказалось, что итальянец был на одну тысячную долю секунды быстрее россиянина.

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