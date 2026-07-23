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Татар-информ

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Прощание с Резедой Мухаметшиной пройдет 24 июля

Прощание с Резедой Мухаметшиной пройдет 24 июля

Фото: пресс-служба КФУ Прощание с доктором педагогических наук, профессором кафедры русской литературы и методики ее преподавания Казанского федерального университета Резедой Мухаметшиной пройдет 24 июля.

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