Прощание с Резедой Мухаметшиной пройдет 24 июля

Фото: пресс-служба КФУ Прощание с доктором педагогических наук, профессором кафедры русской литературы и методики ее преподавания Казанского федерального университета Резедой Мухаметшиной пройдет 24 июля.
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