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Защитник «Сибири» Мерфи выиграл конкурс на самый сильный бросок на Фонбет Матче Звезд КХЛ

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи выиграл конкурс на самый сильный бросок на Фонбет Матче Звезд КХЛ. Канадец бросил шайбу со скоростью 165,63 километра в час.

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