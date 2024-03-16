Регистрация всех лодок с 2024 года: Новый законопроект от правительства. Уже на рассмотрении в госдуме во 2 чтении

Не буди лихо, пока оно тихо. Обсуждали вопрос о регистрации всех лодок и наверное дождались… ДВС Друзья! Уверен, многие уже слышали, что с начала 2024 года в госдуме рассматривается законопроект о безопасности людей на водных объектах.