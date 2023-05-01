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Эрдоган дал первое большое интервью после новостей о проблемах со здоровьем и сообщил, что вылечился от желудочного гриппа

Эрдоган дал первое большое интервью после новостей о проблемах со здоровьем и сообщил, что вылечился от желудочного гриппа

Турецкий президент Реджеп Эрдоган дал первое большое интервью после новостей о проблемах со здоровьем и проинформировал, что вылечился от желудочного гриппа.

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