Юные хоккеисты «Водника» взяли золото на турнире в Мончегорске

В Мончегорске завершился открытый турнир по мини-хоккею с мячом «Осенний лед на Имандре».В Мончегорске завершился открытый турнир по мини-хоккею с мячом «Осенний лед на Имандре».
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