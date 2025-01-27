Друг
Наши любимые звер...Домашние и дикие
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друг

7 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила коптякова
    😂Вечерний переполох
  • Андрей Бедный
    Это кошка! Моя такие же глаза делает ))кота... застукали)))
  • ММ
    "Разглядывая огромные суммы и вызов в суд, по поводу лишения водительских прав и запрет на использование машины до су...Воры)

Разговор с котами

Разговор с котами

Хозяйка:- Кто в гостиной драл обои?Коты:- Это. Как там. Мы обои. Хозяйка:- Кто похитил пять котлет?Мартын:- Можно сбегать в туалет? Хозяйка:- Кто разбил большую вазу?Барсик (возмущённо):- Чуть чего, так Барсик сразу?! Хозяйка:- На двери - следы когтей!Мартын (решительно):- Это кто-то из гостей!Барсик (горячо):- Ну! Зовёт кого попало,А котам теперь попало! Хозяйка:- Кто забрался на карнизИ со шторой рухнул вниз?Кто почти разбил стекло?Коты (выпучив глаза):- К нам ворвался Доктор Зло!- Правда! Дьявольский злодей!Со щипцами для когтей!Барсик:- Он забрался на карнизИ сорвался, и повис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх