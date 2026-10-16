Проект дата-центра Key Point SPB DC2 на улице Прокофьева, 10 получил новую юридическую конфигурацию. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга 14 октября внесла изменения в разрешение на строительство: теперь застройщиком объекта значится АО «Солид Менеджмент», действующее в доверительном управлении комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Кей Поинт СПБ».
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