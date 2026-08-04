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Новости Брянска

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В Погарском районе беспилотник атаковал автомобиль, водитель погиб

В Погарском районе беспилотник атаковал автомобиль, водитель погиб

В результате атаки беспилотника-камикадзе в Брянской области погиб водитель гражданского автомобиля.По сообщению оперативных служб, в селе Лобки Погарского района украинским беспилотником-камикадзе был атакован гражданский автомобиль.

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