В Погарском районе беспилотник атаковал автомобиль, водитель погиб

В результате атаки беспилотника-камикадзе в Брянской области погиб водитель гражданского автомобиля.По сообщению оперативных служб, в селе Лобки Погарского района украинским беспилотником-камикадзе был атакован гражданский автомобиль.
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