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Россельхознадзор нашел нарушения при содержании скота в хозяйстве Тульской области

Россельхознадзор нашел нарушения при содержании скота в хозяйстве Тульской области

Специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора во время выездной проверки хозяйства в Ефремовском районе выявили, что сельскохозяйственное предприятие по выращиванию зерновых культур содержит крупный рогатый скот, допуская при этом ряд нарушений.

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