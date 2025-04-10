Россельхознадзор нашел нарушения при содержании скота в хозяйстве Тульской области

Специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора во время выездной проверки хозяйства в Ефремовском районе выявили, что сельскохозяйственное предприятие по выращиванию зерновых культур содержит крупный рогатый скот, допуская при этом ряд нарушений.