Театр абсурда
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Театр абсурда

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Эстония отправит одного солдата для защиты судов в Красном море от хуситов

Эстония отправит одного солдата для защиты судов в Красном море от хуситов

Эстония отправит одного солдата для защиты судов в Красном море от хуситов в рамках военно-морской операции Евросоюза.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Хуситы БЕГИТЕ! Супер ИСТОНЕЦ идёт Вас ПОБЕДЯТЬ!!!
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10 час.
Евгений Луговцев
И это ЧМО собирается воевать с хуситами? Рассмешили весь мир эти эстонцы
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9 час.
ninikooo Митусова
Дрожите, хуситы, против вас идет воевать эстонский парень-лет 20 в запасе у вас еще есть.
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9 час.

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