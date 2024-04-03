Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в мае

Последний весенний месяц в России начинается с приятного — с длинных майских выходных. В большинстве регионов страны к этому времени устанавливается теплая погода, поэтому каникулы становятся поводом отправиться на природу или в путешествие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии