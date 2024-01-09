Unity Software сократит 25% персонала в рамках продолжения “перезагрузки компании”Поставщик программного обеспечения для видеоигр Unity Software намерен уволить примерно 25% своей рабочей силы, или 1800 рабочих мест, говорится в отчете компании в нормативных документах и внутренней записке компании в понедельник.