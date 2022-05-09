ЗАПОРОЖСКИЕ КАЗАКИ – СОЮЗНИКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Валентин ЛЕСНИК Представитель совета военно-гражданской администрации Запорожского края Владимир Рогов сообщил, что на улицы городов вышли местные запорожские казаки для патрулирования совместно с местными полицейскими и российскими военнослужащими.
Валентин ЛЕСНИК Представитель совета военно-гражданской администрации Запорожского края Владимир Рогов сообщил, что на улицы городов вышли местные запорожские казаки для патрулирования совместно с местными полицейскими и российскими военнослужащими.
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