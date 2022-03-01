Каменный цветок Крейи

Пробираясь по лабиринтам центральной пещеры, Пашка прокручивал в голове последние события. Началось всё с того, что он влез в разговор, который его совершенно не касался.
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