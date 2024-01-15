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Роскомнадзор заявил о намерении создать базу геолокации IP-адресов

Роскомнадзор заявил о намерении создать базу геолокации IP-адресов

Проект приказа для создания доверенной базы данных геолокации IP-адресов создан в России. Документ разработан Роскомнадзором (РКН) и опубликован на портале проектов нормативных актов в понедельник, 15 января.

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