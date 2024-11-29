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Театр абсурда

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Лоббисты мигрантов идут на открытый шантаж. Чем должна ответить Россия? Мнение эксперта

Лоббисты мигрантов идут на открытый шантаж. Чем должна ответить Россия? Мнение эксперта

Фото: коллаж Царьграда В декабре Госдума рассмотрит законопроект, который решит проблему многонациональных классов.

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