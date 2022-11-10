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В Ростовской области осуждён серийный грабитель магазинов

В Ростовской области осуждён серийный грабитель магазинов

Мужчина заходит в торговый зал магазина и складывает в свою сумку всё, что ему понравится.Последние два дерзких грабежа Алексан Матевосян совершил в супермаркетах Аксайского района, за что получил срок, сообщают в пресс-службе районного суда.

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