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317 аварий с участием пешеходов произошло в Тульской области с начала 2023 года | ТСН24

317 аварий с участием пешеходов произошло в Тульской области с начала 2023 года | ТСН24

Сколько ДТП с пешеходами произошло в Тульской области с начала 2023 года, кто в них виноват, и как предотвратить трагедии – в беседе с Тульской службой новостей рассказали инспекторы региональной Госавтоинспекции.

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