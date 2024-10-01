Итальянцы могли знать о существовании Америки за полтора века до Колумба

Портрет Христофора Колумба Об истории открытия Америки за последние несколько столетий написано немало научных работ.
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