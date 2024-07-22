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В Гостином дворе пройдет выставка столичного образования

В Гостином дворе пройдет выставка столичного образования

В Москве начнется масштабная реконструкция учебных корпусов двух колледжей. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, цель проекта - превратить современные колледжи в прогрессивные образовательные центры, где студенты смогут получать актуальные знания и реализовывать свои идеи.

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