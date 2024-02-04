Что за события из жизни пророка Мухаммада Исра и Мирадж, традиции и запреты в ночь с 6 на 7 февраля Алёна ЮрьеваИсра и Мирадж – это два великих события в жизни пророка Мухаммеда, которые играют значительную роль в исламской истории и практике.